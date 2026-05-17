Gennaro Massa travolto da un' auto a Lusciano alla guida un 18enne neopatentato | è deceduto dopo il ricovero
Un uomo di 45 anni è stato investito e ha perso la vita a seguito di un incidente avvenuto a Lusciano. Alla guida dell’auto coinvolta nel fatto c’era un ragazzo di 18 anni, neopatentato. Dopo l’incidente, l’uomo è stato trasportato in ospedale ma le ferite riportate si sono rivelate letali. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le dinamiche dell’accaduto e verificare eventuali responsabilità. L’incidente ha causato sconcerto tra la comunità locale.
Un uomo di 45 anni, Gennaro Massa, è morto dopo essere stato travolto da un’auto a Lusciano, in provincia di Caserta. L’incidente si è verificato in viale della Libertà, dove la vittima è stata investita da una vettura guidata da un neopatentato di 18 anni. Nonostante i soccorsi tempestivi e il trasporto in ospedale, l’uomo è deceduto poco dopo il ricovero. Sul caso indagano i carabinieri, mentre la comunità e il sindaco si stringono attorno alla famiglia. Incidente a Lusciano Una nuova tragedia della strada ha sconvolto la provincia di Caserta nella serata di sabato 16 maggio, intorno alle ore 21. A perdere la vita a Lusciano è stato il quarantacinquenne Gennaro Massa, investito da un’automobile mentre si trovava a piedi in viale della Libertà. 🔗 Leggi su Virgilio.it
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