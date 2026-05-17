Gennaro Massa travolto da un' auto a Lusciano alla guida un 18enne neopatentato | è deceduto dopo il ricovero

Un uomo di 45 anni è stato investito e ha perso la vita a seguito di un incidente avvenuto a Lusciano. Alla guida dell’auto coinvolta nel fatto c’era un ragazzo di 18 anni, neopatentato. Dopo l’incidente, l’uomo è stato trasportato in ospedale ma le ferite riportate si sono rivelate letali. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le dinamiche dell’accaduto e verificare eventuali responsabilità. L’incidente ha causato sconcerto tra la comunità locale.

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Un uomo di 45 anni, Gennaro Massa, è morto dopo essere stato travolto da un’auto a Lusciano, in provincia di Caserta. L’incidente si è verificato in viale della Libertà, dove la vittima è stata investita da una vettura guidata da un neopatentato di 18 anni. Nonostante i soccorsi tempestivi e il trasporto in ospedale, l’uomo è deceduto poco dopo il ricovero. Sul caso indagano i carabinieri, mentre la comunità e il sindaco si stringono attorno alla famiglia. Incidente a Lusciano Una nuova tragedia della strada ha sconvolto la provincia di Caserta nella serata di sabato 16 maggio, intorno alle ore 21. A perdere la vita a Lusciano è stato il quarantacinquenne Gennaro Massa, investito da un’automobile mentre si trovava a piedi in viale della Libertà. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Gennaro Massa travolto da un'auto a Lusciano, alla guida un 18enne neopatentato: è deceduto dopo il ricovero ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Gennaro Massa muore investito da un’auto a Lusciano. Aveva 45 anniIl tragico incidente stradale si è verificato nella tarda serata di ieri: per Gennaro Massa, 45 anni, non c'è stato nulla da fare. Lusciano, tragedia in viale della Libertà: Gennaro Massa investito e ucciso mentre attraversava la stradaTragica serata a Lusciano, in viale della Libertà, dove nella serata di ieri Gennaro Massa ha perso la vita dopo essere stato investito da un veicolo... Gennaro Massa muore investito da un’auto a Lusciano. Aveva 45 anniIl tragico incidente stradale si è verificato nella tarda serata di ieri: per Gennaro Massa, 45 anni, non c'è stato nulla da fare ... fanpage.it Gennaro Massa travolto da un'auto a Lusciano, alla guida un 18enne neopatentato: è deceduto dopo il ricoveroGennaro Massa, 45 anni, è stato investito e ucciso da un'auto guidata da un diciottenne a Lusciano. Indagini in corso ... virgilio.it