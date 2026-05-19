Un uomo di 60 anni di Riccò del Golfo è stato travolto da un albero mentre stava effettuando dei lavori di taglio. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio e l’uomo è stato immediatamente soccorso dai soccorritori. È stato trasportato in elicottero al policlinico San Martino di Genova, dove ora si trova sotto cure mediche. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle cause dell’incidente e sulle eventuali responsabilità.

Travolto dall’albero che stava tagliando. Brutta avventura per un sessantenne di Riccò del Golfo, trasportato in elicottero al policlinico San Martino di Genova a seguito dei traumi riportati. L’episodio è avvenuto poco dopo le 11 di ieri mattina a Ponzò, all’interno di una tenuta privata. L’uomo era impegnato nell’abbattimento di una pianta nel giardino adiacente alla propria abitazione, quando – secondo una prima ricostruzione dei fatti – sarebbe stato colpito dalla stessa pianta. Le urla del malcapitato hanno attirato chi si trovava nelle vicinanze, che senza pensarci due volte ha allertato i soccorsi. Alle porte del borgo riccolese in pochi minuti sono arrivati i militi del comitato locale della Croce Rossa, l’equipe medico infermieristica dell’automedica Delta1 del 118 proveniente dalla Spezia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Travolto dall’albero che stava tagliando. Portato al San Martino

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Giacomo Casagrande travolto e ucciso dall'albero che stava tagliando: il corpo scaraventato

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