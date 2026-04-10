Paura ad Albareto travolto dall' albero che stava tagliando | lavoratore grave in elisoccorso al Maggiore

Un lavoratore è rimasto gravemente ferito dopo essere stato investito da un albero mentre eseguiva lavori di taglio in una zona montuosa di Albareto. L’incidente è avvenuto nella mattinata di venerdì 10 aprile nel Passo dei Due Santi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato il ferito in elicottero all’ospedale più vicino. Le autorità stanno accertando le responsabilità e le cause dell’incidente.

È stato colpito dall'albero che stava tagliando, nella zona del Passo dei Due Santi, nel comune di Albareto, nella mattinata di venerdì 10 aprile. Un lavoratore è rimasto gravemente ferito poco dopo le ore 9. L'allarme è scattato da subito e sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 con. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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