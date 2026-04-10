Paura ad Albareto travolto dall' albero che stava tagliando | 77enne grave in elisoccorso al Maggiore

Venerdì mattina ad Albareto un uomo di 77 anni è stato travolto da un albero mentre stava effettuando lavori di taglio nella zona del Passo dei Due Santi. L’incidente si è verificato in un'area boschiva del comune e l’uomo è stato soccorso con l’elicottero e trasportato in codice grave all’ospedale Maggiore. La dinamica esatta dell’evento è ancora al vaglio delle forze dell’ordine.

È stato colpito dall'albero stava tagliando, nella zona del Passo dei Due Santi, nel comune di Albareto, nella mattinata di venerdì 10 aprile. Un 77enne è rimasto gravemente ferito poco dopo le ore 9 mentre stava tagliando alcune piante. L'allarme è scattato da subito e sul posto è arrivato. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Paura ad Albareto, travolto dall'albero che stava tagliando: lavoratore grave in elisoccorso al MaggioreÈ stato colpito dall'albero che stava tagliando, nella zona del Passo dei Due Santi, nel comune di Albareto, nella mattinata di venerdì 10 aprile.

Tignale, muore schiacciato dall’albero che stava tagliandoTignale (Brescia), 3 marzo 2026 - Un uomo di 48 anni è morto, secondo le prime informazioni schiacciato di un albero in un bosco a Fornaci.