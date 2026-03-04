Via Solferino investe con lo scooter una 66enne e poi scappa | caccia al pirata della strada

Un incidente si è verificato oggi pomeriggio in via Solferino, quando una donna di 66 anni è stata investita da uno scooter. Dopo l'impatto, il conducente del veicolo si è allontanato senza prestare soccorso. La donna, soccorsa sul posto, non presenta ferite gravi. Le forze dell'ordine stanno cercando il conducente del mezzo.

Non sono gravi le condizioni di una 66enne è stata investita in via Solferino intorno alle 15 di oggi, mercoledì 4 marzo. La donna, secondo quanto ricostruito, stava attraversando la strada quando uno scooter l'ha colpita facendola cadere a terra. Alcune persone che erano presenti hanno visto il conducente del mezzo a due ruote allontanarsi senza prestare soccorso alla malcapitata. Sul posto sono intervenuti i volontari della Croce Rossa e quelli della Misericordia di Livorno che si sono presi cura della donna che riportato lievi traumi ed è stata accompagnata in ospedale per ulteriori accertamenti. Numerosi i testimoni che hanno assistito alla scena e che saranno ascoltati dalle forze dell'ordine per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e cercare di individuare lo scooterista. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Leggi anche: Investe una donna e scappa: è ancora caccia al pirata della strada

Leggi anche: Spirano, investe un pedone e fugge: è caccia al pirata della strada