Nella notte a Reggio Calabria, una donna di 29 anni è stata investita e uccisa da un veicolo che poi è fuggito. L’incidente è avvenuto su viale Calabria e al momento sono in corso le indagini condotte dalla polizia locale per identificare il conducente coinvolto. La vettura responsabile non è stata ancora trovata.

Tragedia nella notte a Reggio Calabria, dove una giovane donna di 29 anni ha perso la vita dopo essere stata investita da un’auto il cui conducente si è dato alla fuga senza prestare soccorso. L’incidente è avvenuto intorno alle 3 lungo viale Calabria. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima sarebbe una cittadina straniera che stava attraversando la strada da sola quando è stata travolta violentemente da un mezzo in corsa. L’impatto è stato violento e non ha lasciato scampo alla giovane, deceduta sul colpo. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, ma per la ragazza non c’è stato nulla da fare. Il conducente dell’auto, invece, non si è fermato a prestare soccorso ed è fuggito, facendo perdere le proprie tracce. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Reggio Calabria, pirata della strada travolge e uccide una 29enne: caccia al conducente in fuga

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