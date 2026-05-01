La premier ha presentato un piano che prevede investimenti di circa 10 miliardi di euro nel prossimo decennio, con l’obiettivo di realizzare oltre 100 mila alloggi destinati a famiglie con bisogno di alloggi a prezzi calmierati o popolari. Il progetto si propone di coinvolgere diverse aree del territorio, puntando sulla costruzione e ristrutturazione di immobili. L’annuncio arriva in un momento di particolare attenzione alle questioni abitative nel paese.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni annuncia un ambizioso Piano Casa che prevede investimenti fino a 10 miliardi di euro nell’arco del prossimo decennio, con l’obiettivo di rendere disponibili oltre 100 mila alloggi popolari o a prezzi calmierati. Secondo quanto dichiarato dalla premier, il piano includerà il recupero di circa 60 mila abitazioni popolari attualmente non utilizzabili, che verranno ristrutturate e assegnate a cittadini e famiglie in difficoltà. Un altro pilastro dell’intervento riguarda l’apertura agli investimenti privati nel settore dell’edilizia abitativa. Le nuove misure prevedono procedure più snelle e rapide, ma...🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Piano Casa, Meloni: fino a 10 miliardi per 100 mila alloggi in 10 anni

Piano Casa: la conferenza stampa di Giorgia Meloni a Palazzo Chigi.

Notizie correlate

Leggi anche: Meloni: Obiettivo 100 mila nuovi alloggi nei prossimi 10 anni, dedichiamo 10 miliardi di euro

Via libera del Cdm a Piano casa e proroga taglio accise di 21 giorni, Meloni: "100 mila nuovi alloggi in 10 anni, sgomberi rapidi"Dopo una riunione del Consiglio dei Ministri a Palazzo Chigi, è arrivato l'ok al nuovo Piano casa e alla proroga dello sconto sulle accise dei...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Consiglio dei ministri: approvato il Piano casa. I principali punti; PIANO CASA: CONSAP AL FIANCO DEL GOVERNO MELONI; Via libera al Piano casa: risorse fino a 10 miliardi per l'edilizia abitativa; Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 173.

Piano Casa, Meloni: fino a 10 miliardi per 100 mila alloggi in 10 anniLa presidente del Consiglio Giorgia Meloni annuncia un ambizioso Piano Casa che prevede investimenti fino a 10 miliardi di euro nell’arco del prossimo ... laprimapagina.it

Il governo approva il piano casa. Meloni: Bene primario, problema per tanti. Varato ddl per sfratti più velociIl piano casa è ambizioso e siamo convinti che possa generare un moltiplicatore su larga scala: se sommiamo le varie direttrici si punta a rendere disponibili 100mila tra alloggi popolari e allog ... huffingtonpost.it

Piano casa e proroga del taglio delle accise sui carburanti: via libera del Consiglio dei ministri - facebook.com facebook

Meloni: Ecco i tre pilastri del piano casa x.com