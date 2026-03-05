Catania il Tar respinge il ricorso | trasferta vietata ai tifosi residenti in Sicilia

Il Tribunale Amministrativo Regionale di Catania ha respinto il ricorso presentato dal Catania contro il divieto di trasferta per i tifosi siciliani in vista della partita contro il Benevento. La decisione riguarda esclusivamente questa richiesta e si riferisce alla trasferta in programma. La misura riguarda i sostenitori residenti in Sicilia, che non potranno seguire la squadra in trasferta.

Il Tar ha respinto il ricorso d’urgenza presentato dal Catania contro il divieto di trasferta per i tifosi residenti in Sicilia in occasione della partita contro il Benevento. Resta quindi in vigore lo stop alla vendita dei biglietti per i sostenitori rossazzurri residenti nell’isola. Allo stadio Vigorito la squadra allenata da Domenico Toscano potrà contare soltanto sull’appoggio dei tifosi catanesi che vivono in altre regioni. Alla gara non saranno presenti neppure il presidente Ross Pelligra e il resto della dirigenza del club, che hanno deciso di disertare la trasferta in segno di protesta contro la tempistica del provvedimento. CataniaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

