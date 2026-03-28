Il match tra Napoli e Milan in programma il 6 aprile si svolgerà senza la presenza dei tifosi ospiti. Il settore destinato ai tifosi del Milan nello stadio Maradona sarà chiuso, vietando loro di assistere alla partita dal vivo. La decisione è stata presa in ottemperanza alle disposizioni che vietano la trasferta ai supporter rossoneri.

Il big match del 6 aprile tra Napoli e Milan perde una delle sue componenti più calde: il settore ospiti dello stadio Maradona rimarrà orfano del tifo organizzato rossonero. La Prefettura di Napoli, attraverso un documento firmato dal Prefetto Michele Di Bari, ha ufficializzato il divieto di trasferta per i residenti in Lombardia, motivando la scelta con gli elevati profili di rischio per l’ordine e la sicurezza pubblica legati alla storica rivalità tra le due fazioni. Il provvedimento è estremamente restrittivo e prevede poche deroghe: Settore Ospiti: Accesso consentito esclusivamente ai possessori della fidelity card del Milan che non risiedono in Lombardia. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Napoli-Milan, trasferta vietata: i tifosi rossoneri non saranno al Maradona

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