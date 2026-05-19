Transizione energetica | a Roma il dialogo tra imprese ricerca e istituzioni
A Roma si è svolta una settimana dedicata alla sostenibilità, durante la quale imprese, enti di ricerca e istituzioni si sono riunite per discutere di energie rinnovabili, edilizia e cooperazione internazionale. L’evento ha visto incontri e confronti finalizzati a promuovere le tematiche legate all’Agenda 2030, con l’obiettivo di favorire un percorso verso un futuro basato su persone, pianeta, prosperità, pace e partnership. La manifestazione ha coinvolto diversi attori impegnati nel settore della transizione energetica e dello sviluppo sostenibile.
Una “settimana della sostenibilità”, dove energie rinnovabili, edilizia e cooperazione internazionale si sono incontrate per dare vita agli obiettivi dell’Agenda 2030 e costruire un futuro fondato su Persone, Pianeta, Prosperità, Pace e Partnership.A Fiera Roma, dal 14 al 17 maggio 2026, è. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Assistal, Rossi (Presidente): Transizioni complesse, serve dialogo costante con le istituzioni
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