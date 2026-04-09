Un ponte tra clinica e casa inaugurato il nuovo ospedale di comunità a Cassano d' Adda | 16 letti e assistenza h24

Il 9 aprile è stato aperto il nuovo ospedale di comunità a Cassano d'Adda, collocato al terzo piano del Polo riabilitativo dell'Asst Melegnano e Martesana. La struttura dispone di 16 posti letto e offre assistenza sanitaria continuativa 24 ore su 24. L'inaugurazione ha coinvolto autorità locali e rappresentanti dell'ospedale, segnando un passaggio importante per le cure territoriali nella zona.

È stato inaugurato nella mattina di giovedì 9 aprile il nuovo ospedale di comunità a Cassano d'Adda, situato al terzo piano del Polo riabilitativo dell'Asst Melegnano e Martesana. La struttura ospedalieraLa struttura è stata realizzata grazie a un investimento di due milioni di euro derivanti dal. 🔗 Leggi su Milanotoday.it Casa di comunità: "Tutto pronto. Servizi h24"È in fase di attivazione la nuova Casa di comunità di Vecchiano, che sorgerà in via della Rocca 26 e diventerà il punto di riferimento per l’accesso... Leggi anche: Lecco, apre la Casa di Comunità: cure h24 in via Ghislanzoni