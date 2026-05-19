Il Comune di Bologna ha annunciato ufficialmente le 50 fermate del nuovo tram, suddivise tra le linee rossa e verde. Nella presentazione sono stati mostrati i punti di interesse culturali, le principali industrie della zona, i poli sociali e le attività che caratterizzano la vita cittadina. La mappa aggiornata della città evidenzia le nuove fermate e le zone attraversate dalla linea tranviaria. L’obiettivo è migliorare la mobilità urbana e facilitare gli spostamenti tra i diversi quartieri.

Bologna, 19 maggio 2026 - “Una nuova mappa della città”. Il Comune lo ripete presentando le 50 fermate del tram, tra linea rossa e linea verde: punti di interesse culturali, grandi industrie bolognesi, poli sociali e attività nella vita della città. Una toponomastica nuova di Bologna che integra e supera le classiche fermate del bus ridefinendo i connotati alla periferia e al centro storico. I nomi delle fermate. Dalla Ducati al Museo di Ustica, passando per il canale di Reno, il PalaDozza, Ca’ de Fiori. Spiccano il Museo dei bambini Futura e il Pilastro, non ancora completati e segnati in maniera trasparente sulla mappa che verrà distribuita ai cittadini nei prossimi mesi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tram a Bologna, presentate le 50 fermate e la nuova mappa cittadina: come sarà

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

TRC - Tram Bologna, esposto Confabitare: sicurezza, qualità dei lavori e impatto urbano

Sullo stesso argomento

Tram a Bologna, la mappa dei cantieri e le novità: via Emilia Ponente a doppio sensoBologna, 24 aprile 2026 – Con la posa dei binari quasi completata sulla Linea Rossa (88% la percentuale esatta), anche l’asse della via Emilia si...

Concerto Radio Italia LIVE: quali fermate della metro restano aperte, gli orari e le deviazioni dei tramDomani, venerdì 15 maggio, ci sarà il concerto di Radio Italia Musica Live in piazza Duomo a Milano.

Pensiline del tram reddit

Le pensiline del tram di Bologna e le critiche del tribunale dei social: un processo preventivo e senza spunti costruttiviLa velocità della sentenza emessa dal tribunale dei social sulle nuove pensiline del tram farebbe invidia a qualsiasi sistema giudiziario ... corrieredibologna.corriere.it

Comitato no tram: Esposto contro la Linea rossaIl comitato ’Non rivogliamo il tram a Bologna’ ha presentato – a pochi mesi dalla fine dei lavori – un esposto contro i cantieri della Linea rossa del tram. Un esposto dell’ultimo minuto contro il ... ilrestodelcarlino.it