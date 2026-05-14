Concerto Radio Italia LIVE | quali fermate della metro restano aperte gli orari e le deviazioni dei tram
Domani, venerdì 15 maggio, si terrà il concerto di Radio Italia Musica Live in piazza Duomo a Milano. Per l’evento, alcune linee di tram verranno deviate e alcune fermate della metropolitana resteranno aperte, con orari e percorsi modificati. La polizia locale ha comunicato le variazioni, invitando i cittadini a consultare le indicazioni ufficiali per pianificare gli spostamenti. La manifestazione coinvolge un’ampia partecipazione e si svolgerà nel centro cittadino, coinvolgendo diversi mezzi pubblici.
Domani, venerdì 15 maggio, ci sarà il concerto di Radio Italia Musica Live in piazza Duomo a Milano. Per l'occasione, devieranno alcuni tram. La stazione della metro Duomo sarà chiusa dalle 15.30. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Venerdì 15 maggio a Milano si tiene il concerto Radio Italia Live in piazza Duomo. Le linee M1, M3 e M4 resteranno aperte fino a tarda notte, con ultime partenze dal centro tra l’01:10 e l’01:20 circa. Chiuderanno invece al consueto orario M2, M5 e la tratt facebook
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