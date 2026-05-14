Concerto Radio Italia LIVE | quali fermate della metro restano aperte gli orari e le deviazioni dei tram

Domani, venerdì 15 maggio, si terrà il concerto di Radio Italia Musica Live in piazza Duomo a Milano. Per l’evento, alcune linee di tram verranno deviate e alcune fermate della metropolitana resteranno aperte, con orari e percorsi modificati. La polizia locale ha comunicato le variazioni, invitando i cittadini a consultare le indicazioni ufficiali per pianificare gli spostamenti. La manifestazione coinvolge un’ampia partecipazione e si svolgerà nel centro cittadino, coinvolgendo diversi mezzi pubblici.

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