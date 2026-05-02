Tragico scontro all' incrocio fra auto e moto | muore un uomo

Oggi sulle strade di Ravenna si è verificato un incidente grave tra un'auto e una moto. Nell’impatto ha perso la vita un uomo di 50 anni. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo per lui non c’è stato niente da fare. La polizia sta ricostruendo la dinamica dell’incidente e ha chiuso temporaneamente l’incrocio per le verifiche.

Una tragedia si è verificata oggi sule strade di Ravenna: in un drammatico scontro fra auto e moto ha perso la vita un uomo di 50 anni. Lo schianto, che si sarebbe verificato all'incrocio tra via Ravegnana e viale Alberti non ha lasciato scampo al conducente della due ruote.E' accaduto poco dopo.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Busto Arsizio | Scontro in moto, muore a 19 anni Notizie correlate Leggi anche: Tragico incidente a Frascati, scontro fra auto e moto: morto un uomo di 50 anni Leggi anche: Scontro fra auto e moto all'incrocio in città: due ragazzi finiscono in ospedale Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Tragedia sulle strade: ciclista ravennate morto travolto da un'auto; Scontro all’incrocio nella zona industriale di Elmas: due auto coinvolte, traffico in tilt; Scontro all’incrocio in via del Buracchione: motociclista in ospedale; Ancora un tragico incidente: un morto e due feriti gravi nello scontro tra due auto. Scontro all’incrocio in via del Buracchione: motociclista in ospedaleREGGIO EMILIA – Un pauroso incidente stradale si é verificato questa mattina poco dopo le 8.30 in città in via del Buracchione, all’incrocio con via Ferrarini e via Moliere, tra Rivalta e Canali: Una ... reggionline.com Tragico incidente in Via Ripuaria a Varcaturo, c’è un mortoUn tragico incidente si è verificato questa mattina all'incrocio tra via Carrafiello e via Ripuaria a Varcaturo, all’altezza ... internapoli.it Nel 2020 un altro tragico incidente: lo scontro con un camion mentre, in handbike, partecipava sulle strade del Senese a una gara di beneficenza da lui organizzata. #Tg1 x.com Un tragico incidente si è verificato a San Martino Canavese: un ciclista di 73 anni ha perso la vita in uno scontro con un'auto a Pranzalito. Aggiornamenti in corso su @quotidianocanavese [Leggi l'articolo completo](https://www.quotidianocanavese.it/ - facebook.com facebook