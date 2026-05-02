Tragico scontro all' incrocio fra auto e moto | muore un uomo strada temporaneamente chiusa

Oggi a Ravenna si è verificato un incidente che ha coinvolto un'auto e una moto all’incrocio di una strada cittadina. Nell’impatto ha perso la vita un uomo di 50 anni. La strada è stata chiusa temporaneamente per consentire i rilievi e le operazioni di soccorso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell’incidente.

Una tragedia si è verificata oggi sulle strade di Ravenna: in un drammatico scontro fra auto e moto ha perso la vita un uomo di 50 anni. Lo schianto, che si sarebbe verificato all'incrocio tra via Ravegnana e viale Alberti non ha lasciato scampo al conducente della due ruote.Tutto è accaduto poco.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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