Tragedia all’alba a Cesena investita in bici da un’auto | muore una 56enne

Una donna di 56 anni ha perso la vita questa mattina presto a Cesena dopo essere stata investita da un'auto mentre si trovava in bicicletta. L’incidente è avvenuto nelle prime ore del giorno e sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per la donna non c’è stato nulla da fare. La polizia ha avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Cesena, 5 maggio 2026 – Una 56enne di origine asiatica è morta questa mattina all'alba a Cesena dopo essere stata investita da un'auto. Secondo le prime informazioni, erano circa le 5.50 quando sulla donna, che era in sella alla sua bicicletta, è piombata la vettura, per cause da chiarire, nei pressi di piazza Aldo Spallicci, nel quartiere Case Finali. Il corpo della vittima è rimasto incastrato sotto il mezzo, rendendo necessario un intervento dei Vigili del Fuoco. Nell'incidente è rimasto coinvolto anche un 63enne rimasto lievemente ferito. Sul posto i carabinieri.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tragedia all’alba a Cesena, investita in bici da un’auto: muore una 56enne Notizie correlate Tragedia a San Felice a Cancello, schianto devastante tra moto, bici e auto: Antonio muore a 25 anniUn tranquillo pomeriggio primaverile si è trasformato in tragedia a San Felice a Cancello, nella frazione di San Marco Trotti. Investita da due auto, muore dopo 24 ore di agonia una 45enne di AngriTroppo gravi le ferite riportate dalla donna, investita da due auto su via Nazionale ad Angri, nel Salernitano: si è spenta all'ospedale Cardarelli... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Venezia, tragedia all’alba a San Polo: 20enne trovato morto in acqua dai sommozzatori; Tragedia all'alba: 17enne muore in un incidente stradale; Soccorre i feriti, viene travolto: tragedia all’alba sul Gra; Via di Boccea, l'incidente all'alba finisce in tragedia: morto il pedone trasportato al San Camillo. Venezia, tragedia all’alba a San Polo: tre giovani in acqua, muore un 20enneTre giovani finiscono in acqua nel sestiere di San Polo a Venezia: due salvati da un’imbarcazione di passaggio, un ventenne ritrovato senza vita dopo le ricerche dei sommozzatori. notizie.it Tragedia all’alba a Venezia: cade nel rio a San Polo e muore a 20 anniUn ragazzo di 20 anni ha perso la vita dopo essere caduto in un rio a Venezia, nel sestiere di San Polo. L’episodio si è verificato nelle prime ore del mattino, intorno alle 5.30. Secondo quanto ricos ... erreemmenews.it Delitto di Garlasco, Stasi segnato da una tragedia personale. Nessuno pagherà per gli errori dell'accusa Garlasco sta per divenire uno dei più gravi errori giudiziari nell’adolescenza del nostro secolo. Gli elementi ci sono tutti, a partire da una delle prime finest - facebook.com facebook Grande Torino, Zapata legge i nomi a 77 anni dalla tragedia di Superga. VIDEO #SkySport #SkySerieA x.com