Alle 19:30 del 5 marzo 2026, il traffico a Roma si presenta ancora rallentato sul Raccordo Anulare in carreggiata interna, a partire dalla Cassia. La situazione interessa diverse corsie, con veicoli in movimento molto più lentamente rispetto alla normale scorrevolezza. La viabilità appare congesta in questa zona, con code che si prolungano lungo il tratto coinvolto.

Luceverde Roma traffico ancora rallentato sul Raccordo Anulare in carreggiata interna dalla Cassia alla Flaminia e proseguendo dalla Nomentana alla 24 rallentamenti anche carreggiata esterna dalla Roma Fiumicino alla diramazione Roma sud ci sono ancora disagi sulla Salaria Dov'è il traffico intenso si somma una riduzione di carreggiata all'altezza dell'aeroporto dell'Urbe Ci sono code a partire da via Cortona verso il centro ancora per lavori code su via del Foro Italico tra viale di Tor di Quinto Corso Francia verso lo stadio Olimpico anche in questo caso si transita su carreggiata Lido comandamenti per traffico anche in... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 05-03-2026 ore 19:30

Traffico Roma del 03-03-2026 ore 19:30Luceverde Roma dentro va Ti per un incidente code sulla Salaria da via dei Prati Fiscali a via Cortona in direzione del raccordo ancora sulla Salaria...

Traffico Roma del 05-03-2026 ore 18:30Luceverde Roma trovati ancora sostenuto il traffico sul Raccordo Anulare in carreggiata interna rallentamenti e code dalla Nomentana alla 24 in...

A Day in the Dark Ages: Life in the Year 1000 (Sleep Story)

Una raccolta di contenuti su Traffico Roma del.

Temi più discussi: Terra dei fuochi e traffico di rifiuti: confiscata società a Roma; Il rumore del traffico aumenta il rischio di ipertensione; La ZTL a Roma diventa a pagamento per le auto elettriche dal 1 luglio, è ufficiale; Effetto via Roma, code a Corneto: Ma ci aspettavamo molto peggio.

Traffico Roma del 05-03-2026 ore 18:30Luceverde Roma trovati ancora sostenuto il traffico sul Raccordo Anulare in carreggiata interna rallentamenti e code dalla Nomentana alla 24 in ... romadailynews.it

Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-03-2026 ore 18:10Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con il raccordo anulare in ... romadailynews.it

Roma, la città eterna intrappolata nel caos del traffico, si prepara a un ritardo che fa infuriare tutti: la Metro C non partirà prima del 2028. #Roma #MetroC #TrafficoRoma #MobilitàRoma #CaosRoma - facebook.com facebook