Nella mattinata di sabato 18 aprile, la Polizia di Stato ha condotto un’operazione a Arezzo finalizzata a smantellare un'organizzazione dedita al traffico di droga. Durante il blitz sono state eseguite cinque ordinanze di custodia cautelare nei confronti di due cittadini albanesi e tre italiani, ritenuti coinvolti in attività di spaccio in concorso. L’intervento ha portato all’arresto di cinque persone e al sequestro di sostanze stupefacenti.

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© Lortica.it - Traffico di droga ad Arezzo cinque misure cautelari nell’operazione “Minerva”

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