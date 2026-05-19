Traffico di rifiuti a Trento | vendevano sostanze inquinanti come prodotti ecologici 12 arresti

Un’indagine condotta dalla Procura di Trento e dai Carabinieri per la tutela ambientale ha portato all’arresto di dodici persone coinvolte in un traffico di rifiuti. La rete avrebbe falsamente trasformato rifiuti contenenti alti livelli di inquinanti organici e diossine in prodotti presentati come green e ecologici. Le attività investigative hanno accertato che sostanze inquinanti venivano vendute come prodotti rispettosi dell’ambiente, creando un inganno nel mercato.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui