Traffico di rifiuti a Trento | vendevano sostanze inquinanti come prodotti ecologici 12 arresti

Da fanpage.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un’indagine condotta dalla Procura di Trento e dai Carabinieri per la tutela ambientale ha portato all’arresto di dodici persone coinvolte in un traffico di rifiuti. La rete avrebbe falsamente trasformato rifiuti contenenti alti livelli di inquinanti organici e diossine in prodotti presentati come green e ecologici. Le attività investigative hanno accertato che sostanze inquinanti venivano vendute come prodotti rispettosi dell’ambiente, creando un inganno nel mercato.

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L’indagine coordinata dalla Procura di Trento e dai Carabinieri per la tutela ambientale ha scoperto che una rete che avrebbe trasformato fintamente rifiuti ad alto contenuto di inquinanti organici e diossine in prodotti di eccellenza green. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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