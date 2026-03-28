Rifiuti inquinanti raffica di assoluzioni nel processo keu In 12 andranno a giudizio

A Firenze si è concluso il primo grado del processo Keu, che riguarda il trattamento di rifiuti inquinanti. Dei trenta imputati, costituiti da ventiquattro persone e sei società, dodici sono stati rinviati a giudizio, mentre gli altri sono stati assolti o prosciolti. La vicenda coinvolge questioni legate alla gestione dei rifiuti e alle responsabilità legali delle parti coinvolte.

Firenze, 28 marzo 2026 – Un diluvio di assoluzioni e proscioglimenti nel processo Keu. Dei trenta imputati (24 persone e 6 società), ne vanno a giudizio una dozzina. In due processi che si sdoppieranno per competenza territoriale: uno a Pisa, l'altro ad Arezzo. Ma nell'udienza di venerdì 27 marzo, davanti al gup Gianluca Mancuso, si sono sfaldate le accuse più pesanti di un'inchiesta deflagrata nel 2019, con pesanti ripercussioni sulla politica ma anche con grandi preoccupazioni per la dispersione del keu (rifiuto della produzione conciaria) in vari siti, dopo essere stato riciclato come materiale di riempimento per cantieri. Polemica sulla bonifica della 429: "È solo una messa in sicurezza. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Rifiuti inquinanti, raffica di assoluzioni nel processo keu. In 12 andranno a giudizio Articoli correlati Processo Keu, raffica di assoluzioni. In 12 a giudizioFirenze, 28 marzo 2026 – Un diluvio di assoluzioni e proscioglimenti nel processo Keu. Leggi anche: Il caso del traffico di mezzi militari. A processo fu raffica di assoluzioni. La sentenza non è stata appellata Tutto quello che riguarda Rifiuti inquinanti Temi più discussi: Arrivavano anche da altri comuni per abbandonare rifiuti: raffica di multe; Lascia un pallet di legno in mezzo alla strada, mille euro di multa; Processo Keu, raffica di assoluzioni. In 12 a giudizio; Catania, stretta contro le discariche abusive: sequestri, denunce e 210 sanzioni. Strade, commercio e rifiuti: raffica di controlliGiornata di controlli straordinari della polizia locale al Macrolotto zero. All’operazione hanno preso parte diverse pattuglie: due pattuglie del reparto motociclisti, due del reparto territoriale ... lanazione.it Giro di vite all’abbandono di rifiuti: raffica di multe dalla Foce a Sestri PonenteGiro di vite all’abbandono di rifiuti: raffica di multe dalla Foce a Sestri Ponente ... msn.com "Salve signor Borrelli, stasera sono "giù da Giuseppone a mare" e questa è la situazione. Le chiedo gentilmente di fare una segnalazione per fare pulire, ci sono rifiuti di plastica e altri materiali inquinanti da come si può ben vedere...spero che lei possa accogl - facebook.com facebook