Nella regione Sicilia, sei persone sono state arrestate nell'ambito di un'operazione che ha scoperto un traffico di droga proveniente dalla Germania. Gli investigatori hanno individuato numerosi carichi di cocaina e hashish nascosti all’interno di camion diretti verso la provincia di Agrigento. Le attività hanno portato all’arresto di sospetti tra Licata e le strutture detentive italiane. L’indagine ha coinvolto le forze dell’ordine e si è concentrata su questa rete di spedizioni illegali.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Cocaina e hashish nascosti nei camion diretti nell’Agrigentino. Un presunto traffico internazionale di sostanze stupefacenti tra la Germania e la Sicilia è stato scoperto dai Carabinieri al termine di una complessa attività investigativa che ha portato all’arresto di sei persone. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, gli indagati avrebbero acquistato cocaina e hashish in Germania, trasportando poi la droga fino a Licata, nell’Agrigentino, nascosta all’interno di camion. I carichi, secondo le accuse, arrivavano in Sicilia in quantitativi di circa un chilo per volta. Ordinanza del Gip ed esecuzione anche in carcere. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Traffico di droga dalla Germania alla Sicilia: sei arresti tra Licata e le carceri italiane

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