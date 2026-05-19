Traffico di droga dalla Germania alla Sicilia | sei arresti tra Licata e le carceri italiane

Da dayitalianews.com 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella regione Sicilia, sei persone sono state arrestate nell'ambito di un'operazione che ha scoperto un traffico di droga proveniente dalla Germania. Gli investigatori hanno individuato numerosi carichi di cocaina e hashish nascosti all’interno di camion diretti verso la provincia di Agrigento. Le attività hanno portato all’arresto di sospetti tra Licata e le strutture detentive italiane. L’indagine ha coinvolto le forze dell’ordine e si è concentrata su questa rete di spedizioni illegali.

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ABBONATI A DAYITALIANEWS Cocaina e hashish nascosti nei camion diretti nell’Agrigentino. Un presunto traffico internazionale di sostanze stupefacenti tra la Germania e la Sicilia è stato scoperto dai Carabinieri al termine di una complessa attività investigativa che ha portato all’arresto di sei persone. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, gli indagati avrebbero acquistato cocaina e hashish in Germania, trasportando poi la droga fino a Licata, nell’Agrigentino, nascosta all’interno di camion. I carichi, secondo le accuse, arrivavano in Sicilia in quantitativi di circa un chilo per volta. Ordinanza del Gip ed esecuzione anche in carcere. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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