Traffico di cocaina tra Germania e Sicilia blitz dei carabinieri a Licata

I carabinieri hanno eseguito un blitz a Licata nell’ambito di un’indagine sul traffico di cocaina tra Germania e Sicilia. Secondo gli investigatori, il traffico sarebbe stato coordinato anche da persone detenute nel carcere di Viterbo. L’operazione ha portato al sequestro di sostanze stupefacenti e a vari accertamenti su diversi soggetti coinvolti. Le indagini proseguono con l’obiettivo di chiarire i dettagli dell’organizzazione criminale e le modalità di gestione del traffico.

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