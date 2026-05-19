Traffico di cocaina tra Germania e Sicilia blitz dei carabinieri a Licata
I carabinieri hanno eseguito un blitz a Licata nell’ambito di un’indagine sul traffico di cocaina tra Germania e Sicilia. Secondo gli investigatori, il traffico sarebbe stato coordinato anche da persone detenute nel carcere di Viterbo. L’operazione ha portato al sequestro di sostanze stupefacenti e a vari accertamenti su diversi soggetti coinvolti. Le indagini proseguono con l’obiettivo di chiarire i dettagli dell’organizzazione criminale e le modalità di gestione del traffico.
Un presunto traffico di droga sull’asse Germania-Sicilia che, secondo gli investigatori, sarebbe stato gestito anche dal carcere di Viterbo. È questo il quadro emerso dall’operazione antidroga eseguita all’alba a Licata dai carabinieri della Compagnia locale.I militari dell’Arma hanno eseguito. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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