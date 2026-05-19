Nella zona di Licata, nell’Agrigentino, sono stati arrestati sei persone coinvolte in un traffico di droga proveniente dalla Germania. Gli uomini avevano acquistato cocaina e hashish nel paese europeo e li trasportavano all’interno di camion, cercando di celare la merce il più possibile. Durante le operazioni di polizia sono stati sequestrati diversi quantitativi di cocaina e una pistola. L’indagine ha portato all’arresto degli sospettati e al sequestro della droga e dell’arma.

Acquistavano cocaina e hashish in Germania e li trasportavano fino a Licata, nell’Agrigentino, nascosti all’interno di camion. È quanto emerso da un’indagine dei carabinieri che ha portato all’arresto di sei persone con accuse che vanno dallo spaccio di stupefacenti alla ricettazione, fino all’accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte dei detenuti. L’ordinanza, firmata dal gip Giuseppe Miceli, è stata notificata anche nelle carceri di Viterbo e Teramo, dove alcuni degli indagati erano già detenuti per altri motivi. L’indagine L’inchiesta antidroga, sviluppata tra aprile 2025 e febbraio 2026, nasce da un filone investigativo collegato all’operazione “Omnia”, relativa al grave incendio avvenuto nel gennaio 2024 in uno stabilimento per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Droga dalla Germania a Licata nascosta nei camion: sei arresti, sequestrati cocaina e una pistola

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