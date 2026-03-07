Tra storia e tradizione | Gambettola celebra i 140 anni del Carnevale della Romagna

Venerdì sera, al Cinema Abbondanza di Gambettola, si è svolta una serata speciale dedicata ai 140 anni del Carnevale della Romagna, con una sala piena di partecipanti. L’evento ha presentato video storici, testimonianze e racconti per ripercorrere la lunga tradizione del carnevale, coinvolgendo il pubblico in un percorso tra passato e presente di questa celebrazione locale.

Sala gremita venerdì sera (6 marzo) al Cinema Abbondanza di Gambettola per la serata celebrativa del 140° anniversario del Carnevale della Romagna, un appuntamento che ha ripercorso la storia di una delle tradizioni più rappresentative del territorio tra video storici, testimonianze e racconti dei protagonisti. A condurre l’evento sono stati Beatrice Balzani e Massimiliano Maestri, accompagnando il pubblico in un viaggio tra passato e presente della manifestazione. Ad aprire la serata il sindaco Eugenio Battistini e il presidente di Gambettola Eventi Davide Ricci. Presenti anche la consigliera regionale Francesca Lucchi, la direttrice di... 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Il Carnevale di Gambettola festeggia i suoi primi 140 anni con una serata di racconti e filmati d'epoca Centoquarant'anni di colori, creatività e passione.

