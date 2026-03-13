Musiche e sapori d’Irlanda Quanti appuntamenti nei teatri

Anche questo fine settimana, la rubrica di Qn-Weekend presenta un calendario ricco di eventi nelle province dell’Emilia-Romagna. Tra spettacoli musicali e degustazioni di sapori irlandesi, ci sono diverse iniziative in programma nei teatri e negli spazi pubblici della regione. La proposta si estende su più giorni, offrendo occasioni di intrattenimento e cultura a cittadini e visitatori.

Anche questo venerdì con Qn-Weekend torna la rubrica dedicata ai tanti appuntamenti in programma nelle province dell'Emilia-Romagna. Una comoda guida con una selezione di iniziative tra cui scegliere. Questa settimana si va dalle tradizioni agli eventi teatrali ai mercatini che animeranno le province di Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini nei prossimi giorni. In questo articolo ecco dunque una selezione di alcune proposte. Da oggi a martedì 17 torna a Bologna la 21ª edizione di 'Irlanda in festa'. Per cinque giorni piazza Lucio Dalla si trasforma in un angolo di Dublino, con danze, musica, colori e sapori d'oltremanica. A Forlì domani dalle 14.