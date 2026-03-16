Teatro del Lido di Ostia | gli appuntamenti della settimana tra danza radiodramma e laboratori

Il Teatro del Lido di Ostia propone una settimana ricca di eventi che spaziano tra danza, radiodramma e laboratori. Fino al 23 marzo 2026, il calendario include diverse iniziative rivolte al pubblico locale e agli appassionati di cultura, con spettacoli e incontri programmati nello spazio di via delle Sirene. La programmazione evidenzia la varietà delle attività offerte dal teatro durante il periodo.

Ostia, 16 marzo 2026 – Il Teatro del Lido di Ostia si prepara a vivere un nuovo fine settimana all’insegna di danza, musica, laboratori e incontri, con un calendario che accompagna il pubblico fino al 23 marzo 2026 e che conferma la varietà dell’offerta culturale dello spazio di via delle Sirene. Ad aprire il programma sarà, sabato 21 marzo alle ore 19, il secondo appuntamento di “Voglio vederti danzare 3 ed.”, rassegna curata da Giorgia Celli e dedicata alle scuole di danza del Municipio Roma X. Sul palco saliranno le realtà ospiti Danza 3.0, ASD Artificio OstienseAffabulazione Lab Kids & Senior, Dance Studio – Dipartimento Professionale Danza, La Scuola di Danza e La Danza Progetto Formazione Danzatori. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Articoli correlati "Il bacio della donna ragno" al Teatro del Lido di OstiaAl Teatro del Lido di Ostia va in scena sabato 7 febbraio alle 19 “Il bacio della donna ragno”, tratto dall’omonimo romanzo di Manuel Puig pubblicato... Al Teatro del Lido di Ostia “Il bacio della donna ragno” sabato 7 febbraioAl Teatro del Lido di Ostia va in scena sabato 7 febbraio alle 19 Il bacio della donna ragno, tratto dall’omonimo romanzo di Manuel Puig pubblicato... Contenuti utili per approfondire Teatro del Lido di Ostia gli... Temi più discussi: Giornata studi su Andrea Camilleri al Teatro del Lido; Omaggio ad Andrea Camilleri: una giornata al Teatro del Lido; Omero, Iliade al Teatro del Lido di Ostia; Ostia celebra le protagoniste del territorio: consegnato il Premio Donna dell’Anno 2026. Al Teatro del Lido sabato 14 marzo Giornata studi su Andrea CamilleriScuola d’Arte Poetica e di Comunità presenta Giornata studi su Andrea Camilleri sabato 14 marzo dalle ore 10 alle ore 22 laboratori – proiezioni – ... romadailynews.it Teatri d'Arrembaggio: Piraterie, Incanti e Castelli di Sabbia al Teatro del Lido di OstiaÈ in arrivo l’ottava edizione di Teatri d’Arrembaggio, il festival multidisciplinare al Teatro del Lido di Ostia. Per l’estate 2024 la rassegna di Piraterie, Incanti e Castelli di Sabbia torna con un ... romatoday.it Teatro del Lido di Ostia. . Ma perché proprio a Ostia si dedica una giornata di studi ad ! E in cosa consiste In occasione del centenario della sua nascita, la ’ ` propone una giornata - facebook.com facebook Ostia, al Teatro del Lido una giornata di orientamento con Ferrovie dello Stato per gli studenti delle superiori ilfaroonline.it/2026/03/13/ost… #news #notizie #cronaca x.com