The White Lotus: iniziano in Costa Azzurra le riprese della quarta stagione. Nel cast Helena Bonham Carter e Vincent Cassel per i nuovi episodi ambientati a Cannes. Dopo aver esplorato i paesaggi spirituali della Thailandia, l'acclamata serie firmata HBO volge lo sguardo verso la Riviera Francese. Le riprese dei nuovi capitoli di The White Lotus sono ufficialmente cominciate, scegliendo come cornice le località più esclusive del Mediterraneo: da Cannes a Saint-Tropez, toccando anche il Principato di Monaco e la capitale Parigi. La trama principale si svilupperà proprio durante i giorni frenetici e scintillanti del Festival di Cinema di Cannes, mantenendo la Costa Azzurra come fulcro dell'intera narrazione.🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - The White Lotus: la quarta stagione approda in Costa Azzurra tra il Festival di Cannes e Saint-Tropez

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