La quarta stagione di The White Lotus sta per andare in onda, con le riprese svolte tra Cannes e Monaco. Dopo aver ambientato le stagioni precedenti in Thailandia, questa volta le riprese si sono spostate in Costa Azzurra, in Francia. La produzione ha scelto queste località europee per il nuovo capitolo della serie, che sarà trasmesso prossimamente. Le riprese si sono svolte in diverse location tra le due città costiere.

Prossimamente in onda. Archiviati i paesaggi esotici della Thailandia, la nuova stagione di The White Lotus cambia scenario e approda in Europa, scegliendo la Costa Azzurra come sfondo per il suo prossimo capitolo. Le riprese della quarta stagione sono appena iniziate e toccheranno alcune delle località più iconiche della Riviera Francese, tra cui Cannes, Saint-Tropez, il Principato di Monaco e Parigi, anche se la storia si svilupperà principalmente durante il celebre Festival di Cannes. La serie antologica creata da Mike White tornerà prossimamente su Sky e in streaming su NOW, portando con sé una nuova ambientazione, nuovi personaggi e, naturalmente, un nuovo mistero da risolvere.🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - The White Lotus 4 sbarca in Costa Azzurra: riprese tra Cannes, Monaco

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