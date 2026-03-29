A Suzuka, in Giappone, Kimi Antonelli ha conquistato la vittoria nel terzo Gran Premio della stagione di Formula 1, superando ogni aspettativa. Toto Wolff ha dichiarato che è necessario tutelare il giovane pilota da chi si concentra troppo sulla possibilità di un titolo mondiale, sottolineando l'importanza di un percorso di crescita. Antonelli si è distinto come protagonista della gara, portando a casa la vittoria.

Ben oltre le previsioni. A Suzuka (Giappone), Kimi Antonelli ha vestito i panni del dominatore nel terzo GP della stagione di F1. Su un circuito ricco di storia come quello nipponico, il giovane pilota bolognese, fortunato nell’episodio della Safety Car entrata nel 22° giro in conseguenza dell’incidente di Ollie Bearman (Haas), ha saputo confermarsi e, se vogliamo, migliorarsi per il modo in cui ha vinto, girando abbondantemente più veloce del suo compagno di squadra George Russell, giunto quarto. A motori spenti, quindi, il Team Principal della Stella a tre punte, Toto Wolff, ha tracciato un bilancio della gara, soffermandosi sia sui successi che sulle difficoltà dei suoi piloti. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Toto Wolff: “Dobbiamo proteggere Antonelli da chi parla di titolo mondiale”

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