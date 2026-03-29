A Suzuka, in Giappone, Kimi Antonelli ha conquistato la vittoria nel terzo Gran Premio stagionale di Formula 1, superando ogni aspettativa. Toto Wolff ha commentato l’atteggiamento del giovane pilota sottolineando la necessità di proteggerlo. Ha anche suggerito che potrebbe essere utile insegnargli come comportarsi in partenza, senza fornire ulteriori dettagli.

Ben oltre le previsioni. A Suzuka (Giappone), Kimi Antonelli ha vestito i panni del dominatore nel terzo GP della stagione di F1. Su un circuito ricco di storia come quello nipponico, il giovane pilota bolognese, fortunato nell’episodio della Safety Car entrata nel 22° giro in conseguenza dell’incidente di Ollie Bearman (Haas), ha saputo confermarsi e, se vogliamo, migliorarsi per il modo in cui ha vinto, girando abbondantemente più veloce del suo compagno di squadra George Russell, giunto quarto. A motori spenti, quindi, il Team Principal della Stella a tre punte, Toto Wolff, ha tracciato un bilancio della gara, soffermandosi sia sui successi che sulle difficoltà dei suoi piloti. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Toto Wolff fa il pompiere: “Antonelli da proteggere. La partenza? Forse dobbiamo insegnargli che…”

Articoli correlati

Leggi anche: Toto Wolff: “Dobbiamo proteggere Antonelli da chi parla di titolo mondiale”

Corsa contro il tempo per Antonelli in vista delle qualifiche. Toto Wolff fa il punto della situazione dopo l’incidenteAndrea Kimi Antonelli ha concluso nel peggiore dei modi la terza sessione di prove libere del Gran Premio di Australia, appuntamento inaugurale del...

Tutti gli aggiornamenti su Toto Wolff

Temi più discussi: Wolff: Antonelli è una piccola rockstar, non ho mai avuto dubbi su di lui; Wolff: Kimi è una piccola rockstar, ma evitiamo pressioni. Lui e Russell alla pari; Agag smaschera il piano (riuscito) di Toto Wolff: Voleva unire F1 e Formula E; Mercedes, Toto Wolff che salta la corda è uno spettacolo.

Toto Wolff: Dobbiamo proteggere Antonelli da chi parla di titolo mondialeBen oltre le previsioni. A Suzuka (Giappone), Kimi Antonelli ha vestito i panni del dominatore nel terzo GP della stagione di F1. Su un circuito ricco di ... oasport.it

Toto Wolff si gode Kimi Antonelli: Guida calmo e non si mette pressione addossoLe qualifiche del GP del Giappone, terzo appuntamento del Mondiale 2026 di F1, hanno confermato gli equilibri emersi nel corso dei primi due week end del ... oasport.it

Toto Wolff apre la radio e cerca di motivare Russell, che ha perso la leadership per via della Safety Car per via del botto di Bearman #F1 #JapaneseGP - facebook.com facebook

Mercedes, Bradley Lord nominato vice di Toto Wolff #SkyMotori #F1 #Formula1 #Mercedes x.com