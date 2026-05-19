Tortoreto parcheggi verso il privato | l’opposizione lancia l’allarme

Da ameve.eu 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Tortoreto, si discute della possibile privatizzazione dei parcheggi, con l’opposizione che solleva dubbi sull’impatto economico per cittadini e visitatori. Da un lato si parla di eventuali variazioni nei costi di sosta, dall’altro si temono conseguenze finanziarie negative per le casse comunali. La questione riguarda in particolare i benefici o i rischi di un passaggio a gestione privata e le implicazioni che questa scelta potrebbe avere sui bilanci pubblici e sulle tariffe applicate.

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? Punti chiave Come cambieranno i costi di sosta per residenti e turisti?. Perché l'opposizione teme un danno erariale per il Comune?. Chi assumerà la responsabilità legale della nuova gestione privata?. Quali rischi correranno i negozianti con il nuovo modello economico?.? In Breve Consigliere Libera D'Amelio e Martina Del Sasso contestano il progetto in aula.. Voto decisivo in Consiglio Comunale previsto per la serata di giovedì.. Rischi di danno erariale per i consiglieri che approveranno l'atto amministrativo.. Aumento tariffe per residenti, commercianti e settore turistico di Tortoreto.. Il Sindaco Piccioni e la sua maggioranza proporranno giovedì sera in Consiglio Comunale di affidare la gestione dei parcheggi pubblici a una società mista tramite project financing. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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