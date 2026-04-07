Il ministro della Difesa ha dichiarato di essere preoccupato per l’aumento delle tensioni in Iran, affermando che la situazione sta procedendo verso un’escalation irrazionale. Le sue parole si aggiungono a una serie di dichiarazioni di allerta riguardo all’evoluzione del conflitto nel paese, senza fornire ulteriori dettagli o analisi sulle cause o le possibili conseguenze.

Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha espresso forti preoccupazioni per l’escalation del conflitto in Iran, definendo la situazione attuale come un percorso verso l’irrazionalità. L’Italia si posiziona in modo critico nei confronti di questa guerra, cercando di ridurre al minimo le conseguenze negative. La gravità del momento è sottolineata da una serie di criticità che si alimentano a vicenda, creando uno scenario senza precedenti negli ultimi decenni. Secondo Crosetto, l’incapacità del multilateralismo di apprendere dagli errori del secolo scorso ha lasciato il mondo senza difese adeguate per affrontare l’attuale crisi. Il timore principale riguarda la possibile precipitazione verso eventi drammatici, citando come esempio storico l’accettazione di Hiroshima e Nagasaki per porre fine a un conflitto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Iran: Crosetto lancia l’allarme, “Siamo in rotta verso l’irrazionale

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Ambasciatore Iran in Pakistan: sforzi positivi per porre fine alla guerra - facebook.com facebook

Israele colpisce South Pars L’Iran attacca il principale petrolchimico saudita. Nell’escalation la crisi del petrolio diventa dei fertilizzanti, dell’elio (anche del cibo pur localizzata). Mentre in borsa volano gli armieri, l’inflazione per i poveri è ormai una tassa di gu x.com