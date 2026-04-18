Vallecrosia | il parere tecnico blocca i parcheggi riservati al privato

A Vallecrosia, l’amministrazione comunale ha ricevuto un parere tecnico che ha dichiarato illegittima un’ordinanza relativa a cinque parcheggi riservati in via Romana. La decisione ha portato a un confronto pubblico e ha sollevato interrogativi sulla validità delle pratiche adottate in passato. La vicenda ha attirato l’attenzione di residenti e cittadini, creando tensioni tra le parti coinvolte.

L’amministrazione di Vallecrosia si trova nel centro di una tempesta politica dopo che un parere tecnico ha sancito l’illegittimità dell’ordinanza riguardante i cinque stalli di sosta in via Romana. Il provvedimento, firmato il 18 agosto 2025 dal sindaco Fabio Perri, riservava gratuitamente alcuni posti auto pubblici alla gestione del supermercato Desper, scatenando le proteste della minoranza. Il verdetto tecnico sulla gestione degli spazi pubblici. La questione dei parcheggi all’incrocio tra via Romana e via Don Bosco ha subito un’accelerazione decisiva con la relazione prodotta da Fulvio Asconcio, comandante della polizia locale di Sanremo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Vallecrosia: il parere tecnico blocca i parcheggi riservati al privato Notizie correlate Martinengo, aprel cantiere in piazza Papa Giovanni XXIII: stop alla Ztl, via i dehors e parcheggi riservati ai residentiDa lunedì 16 febbraio al via il rifacimento della piazza per 1 milione e 97mila euro. Leggi anche: Famiglia nel bosco, parere tecnico: "Senza interventi rischio danni alla salute mentale dei bambini" Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Vallecrosia, bufera sui parcheggi privati: il parere esterno boccia l’ordinanza del sindaco; Vallecrosia al Mare, posti auto pubblici riservati a privati. La minoranza: Ordinanza illegittima, il parere esterno lo conferma.