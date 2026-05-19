Roberto Delli è stato nominato nuovo presidente dell’associazione dedicata alla tutela e alla promozione del Tortello Maremmano. La nomina è stata resa nota di recente, e Delli prenderà il posto del precedente presidente. L’associazione si occupa di preservare e valorizzare questa specialità culinaria tipica della zona, coinvolgendo anche attività di promozione e tutela del prodotto. La sua nomina è stata comunicata ufficialmente senza ulteriori dettagli sul processo di selezione o sui motivi della scelta.

Roberto Delli è il nuovo presidente dell’associazione per la tutela e promozione del Tortello Maremmano. Delli subentra a Massimiliano Mei, che lascia dopo la nomina a presidente provinciale di Confesercenti. "Per me è una giornata importante perché diventare presidente dell’associazione e avere il compito di firmare la presentazione al Ministero per l’ Igp rappresenta una grande soddisfazione – ha affermato Delli –. nza ostacoli lungo il percorso. Questo traguardo porterà una grande ricchezza non soltanto a chi produce il tortello maremmano, ma a tutto l’indotto e ai fornitori delle materie prime. Fondamentale sarà anche l’accordo di filiera che stiamo portando avanti con la Camera di commercio, perché l’obiettivo è utilizzare grani della Maremma, spinaci della Maremma e ricotta della Maremma. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ’Tortello Maremmano’. Roberto Delli passa alla guida

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Faralli passa alla guida di Multiservizi. Società solida e bilancio in equilibrio

Un progetto per valorizzare la filiera del Tortello alla Lastra di CorezzoArezzo, 3 marzo 2026 – Un progetto per valorizzare la filiera produttiva del Tortello alla Lastra di Corezzo.

Roberto Delli nuovo presidente dell'Associazione Tortello Maremmano: verso l'Igp per il territorio di GrossetoRoberto Delli nuovo presidente dell'associazione per la tutela del Tortello Maremmano, sostituisce Massimiliano Mei ... maremmanews.it

Tortello maremmano verso l'Igp. Rossi: Simbolo della nostra terraIl Tortello Maremmano rappresenta un prodotto gastronomico iconico della nostra terra e il percorso avviato per il riconoscimento del marchio IGP è un progetto nel quale ho sempre creduto fin dall’in ... corrieredimaremma.it