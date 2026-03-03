Un progetto per valorizzare la filiera del Tortello alla Lastra di Corezzo

Un progetto volto a promuovere la filiera del Tortello alla Lastra di Corezzo è stato annunciato recentemente. L'iniziativa mira a sostenere le imprese locali coinvolte nella produzione e a rafforzare il legame tra produttori e mercato. L'obiettivo è anche di valorizzare questa specialità tradizionale, coinvolgendo le diverse fasi di lavorazione e distribuzione del prodotto.

Arezzo, 3 marzo 2026 – Un progetto per valorizzare la filiera produttiva del Tortello alla Lastra di Corezzo. L'intervento, condotto dal Comune di Chiusi della Verna con Cooperativa di Comunità Vallesanta e Pro Loco Corezzo, è stato finalizzato al potenziamento di servizi e infrastrutture culturali presenti nel piccolo paese casentinese con la volontà di gettare le basi per migliorare le condizioni occupazionali, sociali e ambientali sul territorio. Un investimento di circa settantamila euro è stato indirizzato al Mercatale, lo spazio polifunzionale che in estate ospita la Festa del Tortello, per una modernizzazione e una diversificazione...