Faralli passa alla guida di Multiservizi Società solida e bilancio in equilibrio

L’assemblea dei soci di Arezzo Multiservizi ha approvato la nomina di Gino Faralli come nuovo amministratore unico. Faralli, dottore commercialista, subentra alla guida della società partecipata dal Comune, che si occupa dei servizi cimiteriali. La società si presenta come solida e con un bilancio in equilibrio, confermando una gestione stabile e senza particolari criticità. La nomina di Faralli segna una nuova fase per l’azienda.

Arezzo Multiservizi cambia guida. L’assemblea dei soci ha nominato Gino Faralli (nella foto), dottore commercialista, nuovo amministratore unico della società partecipata del Comune che gestisce i servizi cimiteriali. Faralli subentra all’avvocato Guglielmo Borri, giunto al termine del mandato, e resterà in carica per i prossimi tre anni, su indicazione del sindaco Alessandro Ghinelli. La nomina arriva in una fase di continuità gestionale per una società che rappresenta un presidio fondamentale per la città. Arezzo Multiservizi, infatti, si occupa della gestione di 54 cimiteri dislocati sul territorio comunale, oltre al cimitero monumentale di Arezzo e al forno crematorio.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Faralli passa alla guida di Multiservizi. Società solida e bilancio in equilibrio Notizie correlate Revoca alla Multiservizi, l’ex amministratrice passa al contrattacco: diffida al ComuneBRINDISI – Una diffida articolata, dai toni netti e dai contenuti giuridicamente strutturati. Bilancio ok per la Bari Multiservizi: "Conti in ordine e attivo da 1,7 milioni"La Multiservizi, società partecipata del Comune che si occupa di manutenzione degli spazi pubblici cittadini e del verde, ha chiuso il bilancio di... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Faralli passa alla guida di Multiservizi. Società solida e bilancio in equilibrio; Partecipate, Faralli alla guida di Multi Servizi; Gino Faralli nuovo amministratore di Multiservizi la società del Comune dei servizi cimiteriali. Faraldi & Otten. . Dal passeggino all’auto in pochi secondi! CYBEX Cloud T passa facilmente dal telaio alla Base T e, grazie alla rotazione a 180 gradi, inserire il tuo piccolo in auto diventa ancora piú semplice. Ricordati di aprire il sistema L.S.P. per una maggi - facebook.com facebook