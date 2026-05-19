Torreense-Casa Pia mercoledì 20 maggio 2026 ore 19 | 00 | formazioni quote pronostici

Mercoledì 20 maggio 2026 alle ore 19:00 si terrà lo spareggio tra Torreense e Casa Pia, due squadre che si contendono la promozione in Primeira Liga. La partita è stata anticipata rispetto alle date inizialmente previste, il 23 e il 29 maggio, a causa della finale di Taça de Portugal tra lo SCUT e lo Sporting, prevista per il 24 maggio. La Lega portoghese ha comunicato questa modifica per permettere alle squadre di rispettare gli impegni ufficiali e garantire lo svolgimento delle competizioni.

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