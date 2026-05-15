Casa Pia-Rio Ave sabato 16 maggio 2026 ore 19 | 00 | formazioni quote pronostici
Sabato 16 maggio 2026 alle ore 19:00 si svolgerà l'ultimo incontro della stagione tra Casa Pia e Rio Ave, due squadre che si sfideranno nell'ultima giornata del campionato portoghese. La partita si terrà allo stadio di casa della prima squadra, che si presenta con una formazione ancora da definire. Le quote di scommessa sono state pubblicate dai vari bookmaker, e i pronostici indicano una possibile equilibrata sfida tra le due compagini.
Casa Pia e Rio Ave si affronteranno sabato in una partita valida per la trentaquattresima e ultima giornata del campionato portoghese. Attualmente, la squadra di Lisbona occupa il 16° posto con 29 punti, mentre quella di Sotiris Silaidopoulos è tredicesima con 35 punti. Questo in pratica vuol dire che gli ospiti, nonostante i soli due punti fatti. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
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