Casa Pia-Rio Ave sabato 16 maggio 2026 ore 19 | 00 | formazioni quote pronostici

Sabato 16 maggio 2026 alle ore 19:00 si svolgerà l'ultimo incontro della stagione tra Casa Pia e Rio Ave, due squadre che si sfideranno nell'ultima giornata del campionato portoghese. La partita si terrà allo stadio di casa della prima squadra, che si presenta con una formazione ancora da definire. Le quote di scommessa sono state pubblicate dai vari bookmaker, e i pronostici indicano una possibile equilibrata sfida tra le due compagini.

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