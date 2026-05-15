Casa Pia-Rio Ave sabato 16 maggio 2026 ore 19 | 00 | formazioni quote pronostici Occasion per la squadra di Álvaro Pacheco

Sabato 16 maggio alle 19:00 si giocherà l’ultima giornata del campionato portoghese con l’incontro tra Casa Pia e Rio Ave. La partita si disputerà nello stadio di casa della squadra di casa e rappresenta l’ultimo impegno della stagione per entrambe le formazioni. La sfida, valida per la trentaquattresima giornata, vedrà in campo le formazioni guidate rispettivamente dall’allenatore Álvaro Pacheco e dall’avversario di turno. Sono previste varie quote e pronostici in vista della partita.

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