Casa Pia-Rio Ave sabato 16 maggio 2026 ore 19 | 00 | formazioni quote pronostici Occasion per la squadra di Álvaro Pacheco
Sabato 16 maggio alle 19:00 si giocherà l’ultima giornata del campionato portoghese con l’incontro tra Casa Pia e Rio Ave. La partita si disputerà nello stadio di casa della squadra di casa e rappresenta l’ultimo impegno della stagione per entrambe le formazioni. La sfida, valida per la trentaquattresima giornata, vedrà in campo le formazioni guidate rispettivamente dall’allenatore Álvaro Pacheco e dall’avversario di turno. Sono previste varie quote e pronostici in vista della partita.
Casa Pia e Rio Ave si affronteranno sabato in una partita valida per la trentaquattresima e ultima giornata del campionato portoghese. Attualmente, la squadra di Lisbona occupa il 16° posto con 29 punti, mentre quella di Sotiris Silaidopoulos è tredicesima con 35 punti. Questo in pratica vuol dire che gli ospiti, nonostante i soli due punti fatti. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
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