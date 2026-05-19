Torre Annunziata sindacato fantasma fondato il 1° aprile e sede a 300 km | sequestrati 18.256 euro a due consiglieri

La Guardia di Finanza ha sequestrato 18.256 euro a due consiglieri comunali di Torre Annunziata. Uno di loro risultava avere un impiego inesistente a circa 300 chilometri di distanza, mentre l’altro aveva dichiarato falsi tempi di percorrenza in moto, che erano stati rimborsati dal Comune. Il sindacato coinvolto è stato fondato il 1° aprile e ha sede a 300 km di distanza. L’indagine ha portato al sequestro delle somme ritenute illecite.

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