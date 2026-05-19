Torre Annunziata sindacato fantasma fondato il 1° aprile e sede a 300 km | sequestrati 18.256 euro a due consiglieri

Da fanpage.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Guardia di Finanza ha sequestrato 18.256 euro a due consiglieri comunali di Torre Annunziata. Uno di loro risultava avere un impiego inesistente a circa 300 chilometri di distanza, mentre l’altro aveva dichiarato falsi tempi di percorrenza in moto, che erano stati rimborsati dal Comune. Il sindacato coinvolto è stato fondato il 1° aprile e ha sede a 300 km di distanza. L’indagine ha portato al sequestro delle somme ritenute illecite.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La Guardia di Finanza sequestra 18.256 euro a due consiglieri comunali: uno aveva un impiego inventato a 300 km, l'altro dichiarava falsi tempi di percorrenza in moto, rimborsati dal Comune. 🔗 Leggi su Fanpage.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Stamperia clandestina di euro falsi a Torre Annunziata: sequestrati 2,8 milioni, un arrestoMaxi operazione della Guardia di Finanza di Napoli a Torre Annunziata, dove è stata scoperta e sequestrata una stamperia clandestina di banconote...

Torre Annunziata, scoperta stamperia di banconote false: sequestrati 2,8 milioni di euroGuardia di Finanza individua laboratorio clandestino con stampanti, telai, ologrammi e 2,2 kg di droga: arrestato il proprietario Il sequestro della...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web