Torre Annunziata scoperta stamperia di banconote false | sequestrati 2,8 milioni di euro

A Torre Annunziata, le forze dell’ordine hanno scoperto una stamperia clandestina che produceva banconote false, sequestrando circa 2,8 milioni di euro. Durante l’operazione è stato trovato anche un laboratorio con stampanti, telai e ologrammi, oltre a 2,2 kg di droga. Il proprietario del laboratorio è stato arrestato.

Guardia di Finanza individua laboratorio clandestino con stampanti, telai, ologrammi e 2,2 kg di droga: arrestato il proprietario. Il sequestro della stamperia clandestina. I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, a Torre Annunziata, hanno individuato un immobile adibito a stamperia clandestina, dove sono state rinvenute e sequestrate banconote false per un valore di oltre 2.800.000 euro, insieme a ologrammi per tagli da 50 e 100 euro, cliché, telai, un computer con memorie di massa, stampanti, risme di carta filigranata e altro materiale di consumo. Il proprietario del locale è stato tratto in arresto. La scoperta dei “baschi verdi”. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Torre Annunziata, scoperta stamperia di banconote false: sequestrati 2,8 milioni di euro Articoli correlati Stamperia clandestina a Torre Annunziata, sequestrate banconote false per oltre 2,8 milioni di euro(Adnkronos) – Sequestrata stamperia clandestina di banconote a Torre Annunziata, in provincia di Napoli: un arresto. Torre Annunziata, stamperia clandestina di banconote false: sequestri per oltre 2,8 milioni di euroArrestato il proprietario dell’immobile a Torre Annunziata, trovati anche droga e attrezzature per la contraffazione. Napoli, scoperta stamperia di banconote false: sequestrati oltre 2,8 milioni Altri aggiornamenti su Torre Annunziata Temi più discussi: Torre Annunziata, scoperta stamperia clandestina: sequestrati 2,8 milioni di euro, un arresto; Maxi stamperia clandestina a Torre Annunziata: sequestrati oltre 2,8 milioni di euro falsi; Napoli, sequestrati 2,8 milioni di euro falsi: scoperta stamperia; Napoli e provincia piene di 50 e 100 euro falsi: le banconote venivano invecchiate per renderle più credibili. Torre Annunziata, scoperta stamperia clandestina: sequestrati 2,8 milioni di euro falsiMaxi operazione della Guardia di Finanza a Torre Annunziata, dove è stata scoperta una stamperia clandestina di banconote false con un valore complessivo superiore ai 2,8 milioni di euro. magazinepragma.com Scoperta stamperia clandestina a Torre Annunziata: sequestrati oltre 2,8 milioni di euro falsiI militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha scoperto a Torre Annunziata una vera e propria stamperia clandestina di banconote false , sequestrando denaro ... torresette.news A Torre Annunziata la fabbrica dei soldi falsi. Sequestrati 2 milioni di euro. - facebook.com facebook Maxi stamperia clandestina a Torre Annunziata: sequestrati oltre 2,8 milioni di euro falsi x.com