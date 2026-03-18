La Guardia di Finanza di Napoli ha scoperto a Torre Annunziata una stamperia clandestina di banconote false, sequestrando circa 2,8 milioni di euro in euro falsi. Durante l’operazione è stato arrestato un uomo coinvolto nel laboratorio illegale. L’intervento ha portato al sequestro di materiali e strumenti utilizzati per la produzione delle banconote contraffatte.

Maxi operazione della Guardia di Finanza di Napoli a Torre Annunziata, dove è stata scoperta e sequestrata una stamperia clandestina di banconote false. I militari hanno rinvenuto banconote contraffatte da 50 e 100 euro per un valore complessivo superiore ai 2,8 milioni di euro. Secondo quanto emerso dalle indagini, il denaro falso veniva sottoposto a una particolare procedura di invecchiamento, per renderlo più realistico e difficile da individuare durante le transazioni. Se immesse sul mercato, le banconote avrebbero potuto fruttare oltre 280mila euro. All’interno dell’immobile, immediatamente posto sotto sequestro, i finanzieri hanno trovato un vero e proprio laboratorio attrezzato: 12mila ologrammi contraffatti, cliché, telai, stampanti, un computer con memorie di massa e ingenti quantità di carta filigranata. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Stamperia clandestina di euro falsi a Torre Annunziata: sequestrati 2,8 milioni, un arresto

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Maxi stamperia di soldi falsi scoperta a Napoli: sequestrati 2,8 milioni, un arresto

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