Nuovo terremoto a Torre Annunziata | scoppia lo scandalo rimborsopoli Indagati due consiglieri comunali
Un nuovo terremoto scuote Torre Annunziata con lo scandalo “rimborsopoli”. La guardia di finanza ha eseguito un sequestro preventivo di 18.256,31 euro nei confronti di due consiglieri comunali e del padre di uno di loro. Gli indagati sono stati coinvolti in un'inchiesta legata a presunte irregolarità riguardanti rimborsi e spese pubbliche. La vicenda si aggiunge ad altre situazioni di scrutinio nei confronti dell'amministrazione locale.
Un sequestro preventivo da 18.256,31 euro è stato eseguito dalla guardia di finanza nei confronti dei due consiglieri comunali di Torre Annunziata, Fabio Giorgio e Gaetano Ruggiero e del padre del primo. Entrambi del Partito democratico, Giorgio era anche il capogruppo in consiglio. Il. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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Terremoto politico a Torre Annunziata Perquisizioni della Finanza a casa dei politici Approfondimenti al link nei commenti facebook
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