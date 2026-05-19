Nuovo terremoto a Torre Annunziata | scoppia lo scandalo rimborsopoli Indagati due consiglieri comunali

Un nuovo terremoto scuote Torre Annunziata con lo scandalo “rimborsopoli”. La guardia di finanza ha eseguito un sequestro preventivo di 18.256,31 euro nei confronti di due consiglieri comunali e del padre di uno di loro. Gli indagati sono stati coinvolti in un'inchiesta legata a presunte irregolarità riguardanti rimborsi e spese pubbliche. La vicenda si aggiunge ad altre situazioni di scrutinio nei confronti dell'amministrazione locale.

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