Torre Annunziata cocaina nascosta in auto | arrestato 63enne

Durante un controllo notturno in via Caracciolo, i Carabinieri hanno arrestato un uomo di 63 anni dopo aver trovato 12 grammi di cocaina nascosti nella sua auto. L’operazione ha portato al sequestro della sostanza stupefacente, e l’uomo è stato portato in caserma per le procedure di rito. La vicenda si inserisce in un’attività più ampia di controlli sul territorio.

Controllo notturno dei Carabinieri in via Caracciolo: sequestrati 12 grammi di cocaina. Nel corso della notte appena trascorsa, i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Torre Annunziata hanno arrestato un 63enne della zona, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio. L’uomo è stato fermato mentre percorreva via Caracciolo a bordo della propria autovettura. La cocaina trovata durante la perquisizione. Al momento del controllo, i militari hanno sottoposto l’uomo a perquisizione, rinvenendo due involucri di cocaina per un peso complessivo di circa 12 grammi. La sostanza stupefacente è stata immediatamente sequestrata. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Torre Annunziata, cocaina nascosta in auto: arrestato 63enne Articoli correlati Corre a tutto gas con la cocaina nascosta in auto, 55enne arrestato per spaccioi carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Acireale, con il supporto dei colleghi del comando provinciale di Catania, hanno arrestato un... Catania, 4kg di cocaina nascosta nello sportello dell’auto: arrestato 35enneUn uomo di 35 anni è stato arrestato dalla polizia di Catania con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina. Una selezione di notizie su Torre Annunziata Discussioni sull' argomento Torre Annunziata: sfonda la porta della vicina e l’accoltella davanti al figlio; Pozzuoli: droga nascosta nella tappezzeria dell’auto. Carabinieri arrestano 36enne; Scoperta stamperia clandestina a Torre Annunziata: sequestrati oltre 2,8 milioni di euro falsi; Torre Annunziata, sequestrata azienda di imballaggi per inquinamento atmosferico. Torre Annunziata, sindaco e maggioranza scaricano la consigliera Caso e l'assessore Coppola: 'Fuori dalla coalizione'. Scontro durissimo sul mancato voto al bilancio. Articolo nei commenti - facebook.com facebook #GdiF #Napoli: contrasto alla falsificazione monetaria. Sequestrata a Torre Annunziata una stamperia clandestina di banconote. Arrestato il responsabile. #NoiconVoi #informareperconoscere #cittadinoinformato x.com