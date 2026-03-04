Inseguito e bloccato dai carabinieri | 35enne arrestato con 48 dosi di cocaina

Nella serata del 3 marzo 2026, i carabinieri di Castel Volturno hanno fermato un uomo di 35 anni, senza documenti e con precedenti, che stava cercando di fuggire. Dopo un inseguimento, è stato bloccato e trovato in possesso di 48 dosi di cocaina. L’uomo, di origine ghanese e senza fissa dimora, è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti.

Continua l'attività di contrasto allo spaccio sul litorale Domizio. Nella tarda serata di ieri, 3 marzo 2026, i militari della Tenenza Carabinieri di Castel Volturno hanno arrestato un 35enne di origine ghanese, senza fissa dimora e privo di documenti, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo è stato notato mentre si aggirava con atteggiamento sospetto in via Rubicone, località Destra Volturno. Alla vista dei Carabinieri ha tentato di sottrarsi al controllo, dando inizio a una fuga a piedi di circa 500 metri, prima di essere raggiunto e bloccato. Durante la perquisizione personale, i militari hanno rinvenuto 48 involucri in cellophane contenenti cocaina, già suddivisa in dosi pronte per la cessione.