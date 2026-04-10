Street Food Festival Sapori e prelibatezze da ogni parte d’Italia

A Falconara Marittima, in provincia di Ancona, si svolge lo Street Food Festival da oggi a domenica, con musica e mercatini nelle strade del centro. L’evento mette in mostra specialità e prelibatezze provenienti da diverse regioni italiane, offrendo ai visitatori un’esperienza gastronomica e culturale. La manifestazione coinvolge numerosi espositori e attira un pubblico di appassionati di cibo e tradizioni locali.

Si accende il cuore della primavera marchigiana con un evento che esalta gusto e gastronomia. A Falconara Marittima, in provincia di Ancona, da oggi a domenica, le strade si riempiono di musica e vivaci mercatini, dando spazio alla tradizione culinaria italiana. In piazza Giuseppe Mazzini prende vita l’evento ‘Falconara Marittima Street Food Festival’. Gusti e sapori da ogni angolo d’Italia, bancarelle e spettacoli dal vivo. Tre giorni di festa, con ingresso gratuito e la collaborazione del Comune, per abbinare alla buona gastronomia in formato truck food della tradizione culinaria italiana ed estera, tante iniziative per il divertimento di grandi e piccini. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Street Food Festival. Sapori e prelibatezze da ogni parte d’Italia Leggi anche: International street food, tappa in piazza Saffi: prelibatezze dall'Italia e dall'estero a tavola Reggio Calabria: dal 20 febbraio in scena il Carbonara Festival, un mix tra street food romano e sapori calabresi.Reggio Calabria si prepara al “Carbonara Festival”: un nuovo evento per valorizzare la gastronomia locale Reggio Calabria si appresta ad ospitare il... Temi più discussi: Street Food Festival. Sapori e prelibatezze da ogni parte d’Italia; Festival dello street food. In Mercatale tre giorni di sapori da tutto il mondo; Un weekend tra i sapori dal mondo. Street Food, il villaggio del cibo: Piazza Ariostea, una grande festa; Per la prima volta a Padova l’Asian Street Food Festival. Street Food Festival. Sapori e prelibatezze da ogni parte d’ItaliaSi accende il cuore della primavera marchigiana con un evento che esalta gusto e gastronomia. A Falconara Marittima, in provincia ... quotidiano.net Rolling Truck Street Food Festival: un viaggio gastronomico con i migliori Food Truck da tutta Italia, per la prima volta a Germignaga, dal 13 al 15 giugnoIl Rolling Truck Street Food Festival arriva per la prima volta a Germignaga con il miglior cibo di strada da tutto il mondo, birre artigianali selezionate e l’intrattenimento musicale firmato Rolling ... varesenews.it 10 11 12 Aprile • FALCONARA STREET FOOD FESTIVAL • PIAZZA G.MAZZINI Oggi vi presentiamo: MORGANTI’S BURGER: Il Gusto che si fa Strada! Se sei un vero amante degli hamburger, il nostro truck è la tua prossima tappa obbligatoria. Non facci - facebook.com facebook