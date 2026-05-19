Torna Lavori in Comune | online tutti i laboratori dedicati alle magliette gialle

Torna anche per la prossima estate ”Lavori in Comune”, il progetto di volontariato e cittadinanza attiva rivolto alle ragazze e ai ragazzi dai 14 ai 19 anni, promosso dal Comune di Ravenna. La finalità del progetto è quella di offrire ai giovani l’opportunità di dedicare parte del loro tempo. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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