Torna Lavori in Comune | online tutti i laboratori dedicati alle magliette gialle

Da ravennatoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Torna anche per la prossima estate ”Lavori in Comune”, il progetto di volontariato e cittadinanza attiva rivolto alle ragazze e ai ragazzi dai 14 ai 19 anni, promosso dal Comune di Ravenna. La finalità del progetto è quella di offrire ai giovani l’opportunità di dedicare parte del loro tempo. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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