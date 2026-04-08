Dal Giardino Garibaldi allo Steri | domenica torna esplora la Kalsa il tour alla scoperta del cuore arabo di Palermo

Domenica 12 aprile alle 10:30 si terrà un tour nel quartiere storico arabo di Palermo, noto come la Kalsa. L’itinerario partirà dal Giardino Garibaldi e proseguirà fino allo Steri, offrendo ai partecipanti l’opportunità di esplorare alcuni dei luoghi più significativi di questa zona della città. La passeggiata è aperta a chi desidera conoscere meglio le caratteristiche architettoniche e culturali di questa parte del centro storico.

Domenica 12 aprile alle ore 10:30 tour alla scoperta della Kalsa, antico quartiere arabo nel centro storico di Palermo. Un luogo dove storia e tradizione interagiscono con botanica, cibo e street art, creando un piccolo cosmo di affascinante diversità. Una passeggiata nel cuore dell'antica. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Dal giardino Garibaldi allo Steri: torna il tour "Esplora la Kalsa", il cuore arabo di PalermoDomenica 22 marzo alle ore 10:30 nuovo tour alla scoperta della Kalsa, antico quartiere arabo nel centro storico di Palermo. "Il trionfo della Morte": tour domenicale alla scoperta di quattro luoghi della KalsaUno tra i più significativi siti monumentali dell’antico quartiere della Kalsa è l’Oratorio dei Bianchi, che ha subito nel tempo numerosi rifacimenti... Argomenti più discussi: Ponte Garibaldi chiuso di notte. Proseguono i lavori per il Brt; Inaugurazione nuovo spazioBACCA; Studenti dell’IIS Garibaldi ciceroniper il dietro le quinte allo Sferisterio; Villa Bellini presa d'assalto per la caccia alle uova: evento sold out e fondi raccolti per il Garibaldi. NON PIU' DISPONIBILE Tivoli Via degli Oliveti Appartamento con giardino. A due passi dal centro di Tivoli e da Piazza Garibaldi, in via degli Oliveti proponiamo in vendita appartamento di 90 mq al primo piano, ben esposto, luminoso, caratterizzato da pavime - facebook.com facebook