Esplora la Kalsa uno dei quartieri più antichi della città | domenica tour nel cuore arabo di Palermo

Domenica 26 aprile alle 10:30, è in programma un percorso guidato nella Kalsa, uno dei quartieri più antichi di Palermo. La visita si concentrerà sul cuore arabo del centro storico, offrendo l’opportunità di conoscere le sue strade e i suoi edifici. L’iniziativa si rivolge a chi desidera scoprire le caratteristiche storiche e culturali di questa zona della città. Il tour sarà condotto da esperti locali e durerà circa due ore.