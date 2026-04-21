Esplora la Kalsa uno dei quartieri più antichi della città | domenica tour nel cuore arabo di Palermo
Domenica 26 aprile alle 10:30, è in programma un percorso guidato nella Kalsa, uno dei quartieri più antichi di Palermo. La visita si concentrerà sul cuore arabo del centro storico, offrendo l’opportunità di conoscere le sue strade e i suoi edifici. L’iniziativa si rivolge a chi desidera scoprire le caratteristiche storiche e culturali di questa zona della città. Il tour sarà condotto da esperti locali e durerà circa due ore.
Domenica 26 aprile alle ore 10:30 nuovo tour alla scoperta della Kalsa, antico quartiere arabo nel centro storico di Palermo. Insieme scopriremo l'autenticità di una parte della città antica poco conosciuta e indagata. Un luogo dove storia e tradizione interagiscono con botanica, cibo e street.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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