C’è chi chiedeva i biglietti gratuiti per gli spettacoli del teatro Creberg

Durante il processo relativo alla fiera, l’ex direttore ha ricordato come alcuni personaggi pubblici abbiano ricevuto biglietti gratuiti per gli spettacoli al teatro Creberg. Nel corso della sua deposizione, sono stati menzionati diversi nomi di persone che hanno usufruito di questi ticket, sollevando l’attenzione su eventuali pratiche di vantaggio o favoritismi. La testimonianza si inserisce in un quadro più ampio di indagini sulla gestione dei ticket e delle agevolazioni.

PROCESSO FIERA. L’ex direttore Cristini nel corso della sua deposizione ricorda diversi personaggi pubblici che hanno beneficiato dei ticket. «In Promoberg c’era chi spiava i miei conti bancari». «L’allora sindaco di Bergamo Giorgio Gori il 9 aprile 2019 andò in Procura a denunciare (la vicenda dei rimborsi falsi in Fiera, ndr). Un mese dopo Cristiana Barca, capo della segreteria del sindaco, chiese in omaggio i biglietti di uno spettacolo al teatro Creberg per la figlia di Gori e un’amica di quest’ultima. Non ci trovo nulla di scorretto e scandaloso, è solo una nota curiosa». Per ciascun spettacolo erano 40 i tagliandi messi a disposizione...🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - «C’è chi chiedeva i biglietti gratuiti per gli spettacoli del teatro Creberg» Notizie correlate “Avellino Cultura”: spettacoli gratuiti tra musica, teatro e favoleIl Comune di Avellino, in linea con le strategie del Piano Cultura e Turismo 2024-2025 approvato dalla Regione Campania con deliberazione di Giunta... San Mauro Castelverde, il teatro riapre: al via la stagione 2026 con spettacoli gratuiti e giovani protagonistiDopo anni di silenzio, il Teatro Comunale di San Mauro Castelverde riapre le sue porte con una stagione teatrale 2026 straordinaria per qualità,...